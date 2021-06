„Kuumakupli” alla sattunud Kanada läänerannikul püstitati uus temperatuurirekord 46,6 kraadi

Selle piirkonna kohal asuv „kuumakuppel” on püstitanud rekordeid ka paljudes teistes kohtades, vahendab BBC News.

Nii Kanada kui ka USA on hoiatanud oma kodanikke ohtliku kuumuse eest sel nädalal.

Ekspertide sõnul suurendab kliimamuutus äärmuslike ilmastikunähtuste, sealhulgas kuumalainete sagedust. Iga üksiku sündmuse seostamine ülemaailmse soojenemisega on aga keeruline.

Põhja-Ameerikat kattev kõrgrõhkkond on tohutusuur, ulatudes Californiast kuni Kanada Arktikani ja sisemaal Idahoni .

Massiliselt on kokku ostetud õhukonditsioneere ja ventilaatoreid ning on loodud jahutamiskeskusi. Mõned baarid ja restoranid ja isegi üks ujula on tunnistatud tegutsemiseks liiga kuumaks.