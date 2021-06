Venemaa alustas Valgel merel uue „tsunamitorpeedodega” varustatud eriallveelaeva katsetamist

Belgorod on esimene mehitamata allveelaeva Poseidon kandja. Selle eesmärk on vastutuumalöögi andmine potentsiaalsele vastasele, kui viimane esimesena ründab. Belgorod lasti vette 2019. aasta 23. aprillil.

184 meetri pikkune Belgorod on suurim viimase 30 aasta jooksul ehitatud allveelaev. Eksperdid kardavad, et 24 meetri pikkused hiigeltorpeedod Poseidon saab õhkida vee all, et tekitada radioaktiivne tsunami, mis ähvardab rannikulinnu 90 meetri kõrguse lainega. Belgorod võib kanda kokku kuut Poseidonit, igaüks kuni kahemegatonnise tuumalõhkepeaga, mis vastab 130 Hiroshimale visatud pommile.