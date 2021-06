Regionaalhaigla: A-negatiivse grupi verevarud on ülikriitilised

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on praegu Regionaalhaigla verekeskuses olukord, kus haiglatele väljastatakse rohkem verd, kui doonorid suudavad annetada. Lisaks peab verekeskus olema valmis erakorralisteks olukordadeks, kus patsiendi elu päästmiseks kulub palju doonorverd. „Hetkel on haiglates mitu patsienti, kes vajavad korduvalt vereülekandeid ja kelle elu sõltub just doonoritest. Loovutades verd saame anda oma panuse selle jaoks, et Eesti haiglate verevarud oleks piisavad ja abivajajatele tagatud sobiv doonorveri,“ lisas Lellep.