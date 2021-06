Rootsi peaminister Löfven astus tagasi, algavad uued koalitsiooniläbirääkimised

Löfvenil oli täna südaööni aega teha teatavaks oma otsus pärast seda, kui parlament eelmisel esmaspäeval valitsusele umbusaldust avaldas. Löfvenist sai esimene Rootsi peaminister, kes on usaldushääletuse kaotanud.

„See on kõige keerulisem poliitiline otsus, mille ma olen langetanud,” ütles Löfven pressikonverentsil oma tagasiastumisest teatades.

Löfven ütles, et tema prioriteet oli teha otsus, mis on Rootsi parimates huvides, ja see tähendas erakorraliste valimiste väljakuulutamata jätmist koroonapandeemia tingimustes.