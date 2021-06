Briti tervishoiuministri lekkinud suudlemisvideo asja uurib ka sisejulgeolekuteenistus MI5

Valvekaamera, mis Hancocki ja Coladangelot filmis, on teadete kohaselt sisejuurdluse ajaks ettevaatusabinõuna musta teibiga kaetud. Tervishoiu- ja sotsiaalhooldusministeerium on nimelt alustanud sisejuurdlust selle kohta, kuidas video meediale lekkis. Uuritakse ka, miks valvekaamera kontorisse üles pandi. Selgus, et see on seal olnud vähemalt 2017. aastast.

„Hancock oma tüdruksõpra suudlemas ei ole riikliku julgeoleku küsimus, see on rahvusliku häbi küsimus,” ütles allikas ajalehele The Times. „Aga see tõstatab väljapressimise küsimuse. Mis siis, kui kaamerates on näha tundlik materjal dokumentide kohta ja see antakse edasi nendele, kes tahavad Suurbritanniale halba? See tõstataks selle kindlasti.”

„Meil on selles riigis kui demokraatias, avatud ühiskonnas täiesti õigesti kaitse vilepuhujatele, kes asju avastavad ja need avalikkuse huvides avaldavad, ja me ei taha seda õõnestada, see on väga tähtis osa sellest, kuidas me töötame,” ütles Hunt saates „The Andrew Marr Show”. „Aga ma arvan, et me peame mõistma, kuidas see juhtus, ja tagama, et ministritele on nende kabinettides olemas julgeolek, et nad saaksid pidada vestlusi, mille kohta nad teavad, et need ei leki vaenulikele jõududele.”