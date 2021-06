Suurbritannia kaitseministeeriumi saladokumendid leiti bussipeatuses vedelemas

Ühes osas dokumentidest on juttu Venemaa võimalikust reaktsioonist sõjalaeva läbisõidule Ukraina vetest Krimmi lähistel möödunud kolmapäeval. Teine osa sisaldab detailseid plaane Suurbritannia võimaliku sõjalise kohaloleku kohta Afganistanis pärast sealse USA juhitud NATO operatsiooni lõppu, vahendab BBC News.

Briti valitsus teatas, et alustatud on juurdlust.

Kaitseministeerium teatas, et uurib intsidenti, kus üks kodanik leidis tundlikud riigikaitsepaberid. Kaitseministeeriumi töötaja on teatanud nende kaotamisest.

BBC usub, et dokumendid, mis sisaldavad e-kirju ja PowerPointi esitlusi, on pärit kaitseministeeriumi kõrgetasemelise ametniku kontorist.

Kuningliku mereväe hävitajat HMS Defenderit puudutavad dokumendid näitavad, et missioon, mida kaitseministeerium kirjeldas „Ukraina territoriaalvete süütu läbimisena” kaetud relvade ja angaaris helikopteriga, viidi läbi ootuses, et Venemaa võib agressiivselt reageerida.

Kolmapäeval saatsid Briti sõjalaeva üle 20 Vene lennumasina ja kaks rannikuvalvelaeva, kui see lähenes Krimmi rannikule 19 kilomeetri kaugusele.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et patrulllaev tegi hoiatuslaske ja lennuk heitis Briti laeva teele pomme, aga Briti valitsus eitas seda.

Dokumendid näitavad, et missioon nimega „Op Ditroite” oli kõrgetasemeliste arutluste objekt vee esmaspäeval. Juttu oli Venemaa reaktsioonist.

„Mida me teame võimaliku „tervituspeo” kohta...?” küsis üks Suurbritannia sõjaväe alalise ühendatud peakorteri ametnik.

Dokumendis öeldakse, et hiljutised kohtumised Vahemerel Vene jõudude ja Briti lennukikandja HMS Queen Elizabeth löögigrupi vahel pole olnud märkimisväärsed ja on vastanud ootustele.

Siiski hoiatatakse ühes esitluses, et on ülimalt tõenäoline, et Vene merevägi ning õhu- ja kosmosevägi hakkavad tegutsema sagedamini ja jõulisemalt.