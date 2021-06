Prantsusmaa paremäärmuslik Rahvuskogu sai regionaalvalimistel põhilistel lahinguväljadel lüüa

RN-i sihikul oli Prantsusmaa lõunaosa Provence-Alpes-Côte d’Azuri regioon. Lävepakuküsitlused näitasid aga, et RN-i favoriidiks olnud kandidaat kaotas paremtsentristlike vabariiklaste esindajatele, vahendab BBC News.

Le Pen püüdis üht Prantsusmaa regiooni oma kontrolli alla saada esimest korda, et anda taganttõuge oma 2022. aasta presidendivalimiste kampaaniale. Teise vooru esialgsed tulemused näitavad aga, et edu saavutasid traditsioonilised paremtsentristlikud erakonnad ja vasakpoolsed.