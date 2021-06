Föderaalprokuröri uurimine algas pornostaar Stormy Danielsile väidetavalt makstud vaikimisrahast, ent kolme aasta jooksul on see paisunud paljusid võimalikke seaduserikkumisi puudutavaks suurjuurdluseks. Et möödunud kuu lõpus kutsuti kokku vandemeeste kogu, on kinnituseks sellele, et nüüdseks on üksjagu materjali kokku saadud, kirjutab Financial Times.

Prokuror Cyrus Vance kutsus kogu kokku, et see saaks otsustada, kas kellegile, kes on erinevate Trump Organizationi küsitavate tegudega seotud, tuleks esitada süüdistus.