Briti terviseminister teatas naisele 15-aastase abielu lõppemisest vahetult enne suudlusefoto ilmumist

Suurbritannias ei pööratagi poliitikute eraelule sedavõrd suurt tähelepanu, kui näiteks USA-s, ent Hancocki puhul on viidatud ka sellele, et ülemuse-alluva suhe võib tähendada huvide konflikti. Samuti ei ole selge, milles täpselt seisnes ministri poolt palgatud Gina Coladangelo roll asutuses.

Eksminister ütles õhtul enne suudlusepildi avaldamist The Sun'i poolt oma abikaasale Marthale, et nende 2006. aastal sõlmitud abielu on lõppenud. Paari kolme lapse ema Martha Hancock polevat olnud sel hetkel veel teadlik oma mehe kõrvalsuhtest Coladangeloga, kelle Matt Hancock mullu Ühendkuningriigi terviseministeeriumisse tööle võttis.

Hancock ja Coladangelo tunnevad teineteist juba ülikoolipäevilt Oxfordist, mil Coladangelo luges ülikooliraadios uudiseid ning Hancock vastutas spordikajastuse eest. Opositsioonilise leiboristide partei poliitikud on avaldanud arvamust, et juba naise töölevõtmine kätkes endas tõsisemat sorti huvide konflikti olukorda. Leiboristide peasekretär Anneliese Dodds ütles, et kui peaks olema tõsi, et Hancocki-Coladangelo afäär lõõmas juba naise töölevõtmise ajal, oleks tegemist selge võimu kuritarvitamisega.

Miljonär teenis riiki peenraha eest

Äraelamiseks polnud Coladangelo terviseministeeriumi tööotsa vaja, sest kommunikatsioonijuhi töö tema abikaasa ja kolme lapse isa Oliver Tressi moebrändis Olvier Bonas oli küllalt tulus. Briti meedias viidatakse ka tema rollile PR- ja lobifirmas Luther Pendragon, mis kirjutab enda kohta kodulehel: "Meie avalike suhete teenus põhineb valitsemise mehaanika ja poliitiliste muutuste juhtijate sügaval tundmisel."