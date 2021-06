Linn selgitab välja Stroomi ranna merevee reostuse põhjused

Stroomi rand 26. juunil Foto: Henri-Kristian Kirsip

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus paigaldas randa hoiatussildid, et suplemine rannavees pole soovitav. Algatamisel on ka keskkonnamõjude hindamine, et välja selgitada viimaste aastate merevee reostuse põhjustajad.