Kaks kolmandikku viimase nädala liiklusõnnetusi juhtusid kaherattalistega

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) operatiivjuht Tago Trei selgitab, et kaherattaliste mootorsõidukite ja kergliikuritega juhtuvad liiklusõnnetused on sel nädalal olnud ka kõige traagilisemate tagajärgedega. „Kaherattalistega liikudes peab olema kaine ja ettevaatlik ning kandma kaitsevarustust. Kui autojuhti kaitseb liiklusõnnetuses turvavöö ja auto kere, siis kaherattaliste juhid on selle kõrval küllalt kaitsetud. Seetõttu peab iga jalg- või mootorrattur ja tõukerattajuht ise ennast võimalikult hästi kaitsma, seda nii kaitsekiivrit, aga vajadusel ka –riietust kandes,“ kutsub Trei üles.