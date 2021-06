VIDEO | Joobes nooruk vandaalitses Kuressaares politseiauto kallal ja peeti kinni

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) valvepressiesindaja Leana Loide ütles, et vahejuhtum leidis aset ööl vastu tänast. "Politsei tegi isiku kindlaks ning 17-aastane noormehe suhtes alustati menetlust. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel," märkis ta.

Kuressaare politseijaoskonna välijuht Andres Märtin sõnas omalt poolt, et "see juhtum näitab väga ilmekalt, miks alaealistele on alkoholi tarvitamine keelatud". "Alkoholijoobes inimene võib käituda ebaadekvaatselt ning eriti alaealisel on suurem risk sattuda ohtu või teha midagi, mida hiljem kahetseb," lausus Märtin.