Põhja-Tallinna linnaosa vanema sõnul ei pea Stroomi rannas ujumist kartma. „Vesi on jumala puhas.”

Terviseameti nõudel peaksid olema Stroomi rannas juba alates 18. juunist püsti kahes keeles teadetetahvlid selgesõnalise soovitusega inimestele mitte ujuma minna, kirjutas Forte reedel.

Põhjus on selles, et Stroomi ranna suplusvee seisund on aasta-aastalt halvenenud ja ei ole kunagi varem olnud ohtlikest bakteritest nii saastunud kui möödunud suvel.

Küsisime täna linnaosavanem Järvelaiult, miks linn nõuet ei täida.

Järvelaid ütles Delfile, et nemad lähtuvad Terviseameti andmetest. „Viimane veeproov, mis Terviseametist sel nädalal tuli, oli absoluutselt puhas – see oli jumala puhas,” kuulutas ta.

„Meie peame lähtuma mitte sellest, milline oli vesi kolm-neli aastat tagasi, vaid sellest, milline see on tänasel päeval,” leidis Järvelaid. „Väga naljakas on keelata suplemine ajal, kui Terviseamet teatab meile andmete põhjal, et vesi on täiesti puhas. Mõni kord viskab tõesti randa adru, aga see ei tähenda, et vesi ei ole puhas.”

Järvelaiu hinnangul on probleem selles, et Euroopa Liit on kehtestanud nõuded, mis lähtuvad veekvaliteedi hindamisel nelja aasta keskmistest, mitte hetkeolukorrast.

Tema sõnul on murettekitav, et teatud inimesed tahavad Stroomi randa „kinni panna”. „Väga hea on võib-olla üksi rannas olla, aga Põhja-Tallinnas elab 60 000 elanikku ja Tallinnas elab üle 400 000 inimese. Kus nad siis rannas käivad?” küsis Järvelaid. „Meil on alati võimalus, et suve teises pooles leitakse Tallinna ühes või teises rannas sinivetikat. Aga kus need inimesed siis üldse talveks jõudu koguvad, selles on küsimus.”

Järvelaiu arvates peaks lähtuma sellest, „kas mul on palavik täna või oli mul palavik neli aastat tagasi”. „Meie peame ikkagi objektiivse info väljastama,” sõnas linnaosavanem. „Mina lähen ka arsti juurde ja küsin, kuidas mu tervisega lood on. Ja nii küsime meie Terviseametilt, milline on vee olukord. Ja me peamegi inimesi teavitama, millise hinnangu on selle kohta andnud rahvusvaheliselt tunnustatud Tervisameti labor.”

Hoiatustahvlid tekitaks probleeme