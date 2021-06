Lõuna-Eestis tulistasid kolm meest kihlveo käigus omale õhupüssist kätte

"Mehed olid alkoholi pruukides 2000 euro peale kihla vedanud, et kes julgeb endale õhupüssist kätte lasta. Tuli välja, et keegi ei tahtnud suurt summat välja käia ja kõik leidsid endas "vapruse" võtta õhupüss ja sellest endale kätte tulistada," teatas politsei- ja piirivalveameti (PPA) lõuna prefektuur.

PPA märkis humoorikalt, et see peaks olema justkui ennetussõnum, kuid "tuli välja, et meil ei ole veel välja töötatud kommunikatsiooniplaani Darwini kandidaatidele". Juhtum "kõlab kui anekdoot, aga ei – need on inimesed meie endi keskelt", märkis lõuna prefektuur.