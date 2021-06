"Parandused tuleb teha aegsasti" – 2018. aasta ülevaatus viitas Florida kortermaja lagunemisele

USA-s Florida osariigis asuvas Surfside'i rannalinnas kokkuvarisenud kortermaja on jätnud 159 inimest jätkuvalt teadmata kadunuks. 2018. aastal korraldas ehitusinsener Frank Morabito Champlain Towers South nime kandnud kortermajale ülevaatuse, mille käigus tuvastati ohtlikke probleeme.

Kuigi korteriühistu tellimusel valminud raport ei hoiatanud otsesõnu selle kokkukukkumise ohu eest, oli hoonel inseneri sõnul betoonikahjustuste probleem, millel oli "eksponentsiaalse" süvenemise oht, kui parandustööd lähemal ajal ette ei võeta. Morabito viitas basseinile, mis asus alumisest parklakorrusest kõrgemal.

Nimelt oli basseinivee äravool inseneri sõnul valesti projekteeritud – korrus, millel asus basseini põhi, oli kaldeta. See tähendab, et vesi ei voolanud kõigis olukordades ära, vaid jäi kohati pinnale kuni aurustumiseni. Morabito pidas seda suureks veaks, viidates ehituslepingu osalistele: arhitektuuribüroole William M. Friedman & Associates Architects, Inc. ning inseneribüroole Breiterman Jurado & Associates, Consulting Engineers.

Edasilükkamatud tööd lükati edasi

Raportis on ka kirjas, et ohtlike kohtade kordategemine saab olema väga kulukas, aeganõudev ning põhjustab ilmselt elanikele suuri ebamugavusi. Morabito kirjutas, et basseinikorruse parklas on hoone tugisammastel näha kahjustusi ning ka juba parandatud kohtade seisukorra teistkordset halvenemist.

Korteriühistu on öelnud, et suuremat sorti remonditööd olid hoones peagi algamas. Ühistu esindaja ütles meediale, et kui korteriomanikud oleks arvanud, et kahjustused võivad sellise tagajärje põhjustada, oleks kindlasti kiiremini tegutsetud. Rannikulähedastes hoonetes olevat sellised probleemid tavapärased olnud.