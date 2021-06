VIDEO ja FOTOD | Endine peaminister Tiit Vähi tegi Tallinna südalinnas oma Mercedesega avarii: "Ikka juhtub"

Juhtunut pealt näinud lugeja sõnul toimus avarii põhjusel, et Tiit Vähi eiras "Anna teed" märki. Vähi ütles Delfile, et ta ei soovi seda asjaolu kommenteerida.

Ühtlasi polnud see Vähile esimene autoavarii. "Eks aja jooksul on juhtunud mõni teine avarii ka, ikka juhtub," ütles ta. "Mu autojuhi staaž on üle 50 aasta."