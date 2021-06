ÜLEVAADE | George Floydi tapmisega rassirahutused vallandanud USA politseinik saadeti pikaks ajaks vangi. Mis on vahepealse aastaga muutunud?

Eile, 25. juunil määrati mustanahalise George Floydi tapnud politseinik Derek Chauvinile karistuseks 22,5 aastat vangistust.

Minnesota osariigi tavapraktikas on varasemate kriminaalsüüdistuste puudumisel mõistetud taoliste kuritegude eest keskmiselt 10-15 aasta pikkune vabadusekaotus. George Floydi tapnud korravalvurile nõudis prokurör vähemalt 30-aastast vanglakaristust. Samas oli juba varem selge, et vaatamata paljudele süütõenditele on vähemalt Minnesotas niisugune tulem pigem vähetõenäoline.

Kolme teise sündmuskohal viibinud politseiniku üle mõistetakse kohut käesoleva aasta augustis.