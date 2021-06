Katri Raik lõi uue valimisliidu, mille nimekirjas on juba 30 inimest. "Tahame, et Narvas ei jääks võim ühe poliitilise jõu kätte"

Valimisliidus tööpealkirjaga "Katri Raigi nimekiri" on praegu 30 inimest, kellest üks on Narva praegune abilinnapea Sergei Gorlatš. Uustulnukana poliitikas on nimekirjas Narva Tööstuspargi juht Vadim Orlov.

Nende 30 hulgas on Raigi sõnul ka päris palju noori, kes on tulnud küsima võimalust osaleda poliitikas, lisaks ka kultuuritegelasi ja ettevõtjaid. "Hea valimisliit esindabki ühiskonna läbilõiget," kommenteeris Raik. Kedagi liituma veel meelitama pole Raik pidanud: valimisliit käidi alles täna välja ja alles nüüd hakkab värbamistöö nii, nagu poliitikas käib, ütles Raik.

Miks Raik otsustas Keskerakonna nimekirjas kandideerimisest loobuda?

"Ma ei näinud Keskerakonna Narva nimekirjas soovi tuua uusi inimesi," põhjendas ta. "Aga meil on eesmärk tuua uut verd, sest Narva linna juhtimine on toimunud väga selge skeemi alusel. Narvas on isiklikud huvid olnud kõrgemad kui linna huvid ja me tahame juhtimissüsteemi muuta, näeme piisavalt tugevat toetust nendeks muutusteks."

Raik loodab, et uue valimisliidu loomine toob kaasa selle, et Narvas ei jää võim ühe poliitilise jõu kätte, vaid tekib tegelik koalitsioon. "Hetkel on nimekirjas 30 inimest, kes on öelnud selge "jaa", liigume 100 osaleja suunas," lausus Raik. "Usun, et meiega ühineb erinevaid inimesi."