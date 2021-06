Suurbritannia tervishoiuminister jäi alluvaga suudeldes vahele

Briti ajaleht The Sun avaldas täna väljavõtted valvekaamera salvestusest, kus on näha tervishoiuministrit Matt Hancocki alluvaga suudlemas.

Suni teatel on alluvaks 43-aastane Gina Coladangelo, kes palgati ministri nõunikuks eelmisel aastal. Lindistus on salvestatud tervishoiuministeeriumis ja suudlus toimus tööajal, lisab ajaleht.

Minister on abielus Martha Hancockiga, peres on kolm last. Üks Hancocki sõber ütles eile ajalehele, et minister ei kommenteeri oma eraelu ja pole rikkunud ühtegi reeglit. Transpordiminister Grant Schapps ütles täna raadiointervjuus, et usaldab oma kolleegi endiselt ja tegu on tema eraasjaga. “Me ei ela maailmas, kus avalikud kohustused ja eraelu oleksid üks ja sama asi,” ütles Schapps. “Me elame 21. sajandil.”