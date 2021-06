Valgevene dissident Pratasevitš viidi vanglast koduaresti

Pärast kinnipidamist on mõlemad esinenud Valgevene riigitelevisioonis patukahetsusega ning võimude kiitmisega. Sapega vanemate sõnul lootsid nad, et naise vastu esitatud süüdistused võetakse tagasi, ent seda ei juhtunud.

Pratasevitši isa Dmitri tõdes, et vanglast koju pääsemine tähendab igal juhul kinnipeetavate elutingimuste paranemist. Ta lisas, et tal on Valgevene võimude käitumist raske kommenteerida. “Võib-olla tõmmati ta poliitilistesse mängudesse,” ütles ta oma poja kohta.