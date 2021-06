3 kutsehariduskeskust, kelle abiga astuda karjääriredelil järgmine samm!

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Kesk-Eestis asuv Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti üks kõige laiema erialade valikuga kool, mille õppekohad asuvad kahes kohas – Paides ja Säreveres. Kool pakub võimalust omandada kutseharidust, kutsekeskharidust ja teha läbi täienduskoolitusi väga erinevatel erialadel oma ala professionaalide käe all.

„Meie trumbiks on väga tugevad õpetajad, suur erialade valik, erinevad õppevormid ning muidugi hea asukoht Eesti keskel,” ütleb kooli õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi. Ta lisab, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpib hetkel üle 1200 õpilase, kellele lisandub enam kui 2000 täienduskoolituse õpilast.

Õppekavas on võimalik õppida väga laias valikus erinevaid ameteid alates IT- ja elektrivaldkonna, toitlustuse, sotsiaalvaldkonna, kaubanduse ja logistika erialadest kuni ehitusvaldkonna, transporditehnika ja põllumajanduse spetsiifiliste ametite ning veekäitlus- ja biogaasijaama operaatorini. Läbi aegade populaarsemad erialad on IT ja põllumajandusega seonduv, samuti on alati näiteks tugevam konkurss loomaarsti abilise ning pottsepa erialale.

Kui on soov pärast põhikooli lõpetamist omandada lisaks erialale ka keskharidus, saab kutsekeskhariduse valikus olevatest õppekavadest ülevaate siit. Soovides omandada eriala põhihariduse või keskhariduse baasil, tutvuge lühiülevaatega nendest õppekavadest. Samuti on Järvamaa Kutsehariduskeskuses pakkuda palju erialasid töökohapõhise õppena, ent võimalik on omandada täiskasvanute keskkooli üldharidus. Lisaks püüab kool leida lahendusi ka hariduslike erivajadustega õppijale, kellel ei ole õppima asumiseks vaja põhikooli tunnistust.