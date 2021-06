ERISAADE | Jaanipühade lõpp tõi politseile veel hulga tööd joobes juhtide ja perevägivallaga

Kõige traagilisemad juhtumid pühade ajal leidsid aset just kaherattaliste sõidukitega. „Kaherattalised jäidki nende pühade aegu eriliselt silma. Kui räägime liiklusõnnetustest üleüldse, siis oli neid eelmise aastaga samal tasemel, aga võrreldes eelmise aastaga hukkus liikluses kaks inimest. Eelmisel aastal pühade ajal hukkunuid ei olnud. Ja need kaks sõidukijuhti olid mõlemad kaherattaliste sõidukite juhid, üks oli mootorrattur, teine mopeedijuht,“ märkis operatiivjuht.

„Aga oluline on ka elektritõukerataste vaade. Pühade ajal oli ilm suhteliselt hea. Ja elektritõukeratas valiti siis n-ö joobes juhtimise jaoks sobivama sõidukina. Tegelikult see muidugi nii mõistagi pole. Nendega kukutakse ja neid juhtumeid oli päris palju, kus elektritõukerattur ise kukkus, sõitis kellelegi ette või osales kuidagimoodi liiklusõnnetuses.“

Küsimuse peale, kas on ka tehtud ka kergliiklejate puhumisreide, nentis Trei, et seni ei ole laiemaid kontrolle tehtud. „Otseselt selliseid aktsioone ei ole tehtud, kus kõik elektritõukeratturid puhuma paneme. Küll aga oli pühade ajal Tallinnas ja Harjumaal eriline tähelepanu kergliiklejatel, jalgratturitel, jalakäijatel. Nende osas tehti päris mitmeid erinevaid reide. Kontrolliti, kas jalgratastel on helkurid peal jne. Aga need pole reidid, kus vaadatakse vaid ühte suunda nagu kainusekontroll. Vaadatakse ikka üldpilti, et kuidas meil läheb. Ega see olukord ka seal kõige parem polnud.“