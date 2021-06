ERISAADE | Jaanipühade lõpp tõi politseile veel hulga tööd joobes juhtide ja perevägivallaga

Küsimuse peale, kas on ka tehtud seega kergliiklejate puhumisreide, nentis Trei, et seni pigem laiemaid kontrolle tehtud. „Otseselt niimoodi, et kõik elektritõukeratturid puhuma panna, selliseid aktsioone pole tehtud. Küll aga pühade ajal oli Tallinnas ja Harjumaal eriline tähelepanu kergliiklejad, jalgratturid, jalakäijad. Nende osas tehti päris mitmeid erinevaid reide. Kontrolliti kas jalgratasetel on helkurid peal jne. Aga need pole reidid, kus vaadatakse vaid ühte suunda nagu kainusekontroll. Vaadatakse ikka üldpilti, et kuidas meil läheb. Ega see olukord ka seal kõige parem polnud.“