Paet: ei ole hea, kui Euroopa-Vene suhete külmumise taustal käivad osad riigid Venemaaga kohtumas

Kohtumisel kinnitati taas üle viis Venemaaga suhtlemise põhimõtet, milles EL pärast Krimmi annekteerimist kokku leppis. “Üks viiest põhimõttest on ka valikuline koostöö Venemaaga, mille tingimusi ja formaate arutatakse tulevikus,” kirjutab Paet. “Reaalsuses võib see tähendada, et Ülemkogu president Michel ja Komisjoni president Von der Leyen võivad Vene juhtidega siiski vajadusel kohtuda. Praeguses ELi ja Vene suhete olukorras polnud aga võimalik, et ELi riikide ja Vene tippkohtumine saaks tuua lisaväärtust. On ju klaar, et Venemaa teab niigi ELi seisukohti rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumise osas Ukrainas, Gruusias, Vene opositsioonijuhtide suhtes ja nii edasi. Ja suhete halb seis on põhjustatud Venemaa tegudest, mis rikuvad rahvusvahelist õigust ning inimõigusi.”