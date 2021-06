Kanada hõim leidis koolihoovist uue, seni kõige suurema massihaua

Pealik Cadmus Delorne märkis ajakirjanikele siiski, et tegu ei ole ainult laste surnukehadega, kuna mitteametlikule kalmistule maeti teadaolevalt ka kohaliku koguduse täiskasvanud liikmeid. Kõik omaaegsed hauakivid on praeguseks aga kadunud. Koolis 70ndatel õppinud Heather Bear meenutas, et õpilased olid tollal teadlikud kooli territooriumil asunud väikesest surnuaiast, kuid mitte sadadest haudadest. “Seal ei tahetud üksi jalutada, seal oli tunda kurbuse liikumist,” ütles Bear. “Ja arvan, et see kurbus kummitab igas internaatkoolis.”