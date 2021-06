Poola ja Balti riigid tõmbasid EL-i kohtumisel Venemaa lepitamisele pidurit

27 riigijuhti jõudsid kokkuleppele meie aja järgi umbes kell 3 öösel pärast pikaleveninud ja kohati tulist arutelu, vahendab väljaanne. Kohtumisel survestasid Poola ja Balti riigid Saksamaa ja Prantsusmaa riigijuhte, kes olid nädala alguses teatanud, et loodavad Vene presidendi Vladimir Putiniga isiklikult kohtuda.

Ühisavalduses lisatakse, et kui Moskva jätkab oma pahatahtlikku ja illegaalset tegevust, võib EL kehtestada uusi majandussanktsioone. “Euroopa Ülemkogu ootab, et Venemaa juhtkond näitaks üles konstruktiivsemat suhtumist ja lõpetaks tegevuse EL-i ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vastu,” märgivad EL-i riigijuhid.

Merkel kommenteeris pärast kohtumist, et oleks oodanud Venemaa suhtes “julgemaid” (st sõbralikumaid) avaldusi, kuid on rahul ka praeguse otsusega. Politico väitel aga osutus kohtumine ootamatult üheks viimaste aastate tõredamaks. Lisaks Venemaale tekitas lahkhelisid ka Ungari uue geivastase seaduse küsimus, kus Ungari valitsuse kaitseks astusid välja Poola ja Sloveenia. Enamik riigijuhte, sealhulgas baltlased olid Ungari suhtes aga väga kriitilised. Rootsi peaminister Stefan Löfven märkis, et Rootsi maksumaksjad ei soovi rahastada riike, mis nende väärtusi ei jaga.