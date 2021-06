Poola ja Balti riigid tõmbasid EL-i kohtumisel Venemaa lepitamisele pidurit

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles Delfile, et Venemaa-teemaline vaidlus oli Eesti jaoks eilsetest teemadest kõige olulisem. “Eelmisel ülemkogul oli pikk, põhjalik ja hea arutelu Vene teemadel, justkui jõudsime kõik ühisele arusaamale, et Venemaa on oht ja on vaja käituda ühtselt,” märkis Kallas. “Aga nüüd Prantsusmaa ja Saksamaa ettepanek ei olnud päris koosokõlas sellega, mida eelmisel korral rääkisime. See oli halb üllatus.” Kokkuvõttes jõudsid riigijuhid Kallase sõnul siiski üksmeelele: ELi-Vene tippkohtumist ei tule ja jääb nii, nagu eelmisel korral kokku lepiti.