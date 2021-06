Egiptus loobub negatiivse koroonatesti nõudmisest vaktsineeritutelt

“Värske kord kehtib kaitsepookimisel Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ( WHO ) ja Egiptuse ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiinidega,” teatas ministeerium. “Vabalt võib riiki siseneda 14 päeva pärast Pfizeri, AstraZeneca, Moderna, Sputniku, Sinopharmi ja Sinovaci vaktsiini teise doosi manustamist või 14 päeva pärast Johnson&Johnsoni vaktsiini esimese annuse saamist.”

Teisalt näeb kord ka ette, et sellistel tingimustel on võimalik Egiptusesse siseneda üksnes riikidest, kus ei ole registreeritud mõnda “koroonaviiruse muteerunud tüve”. Juhul, kui reisija tuleb näiteks Indiast, kus avastati esmakordselt üha laiemalt leviv delta-tüvi, tuleb tal endiselt teha riiki sisenedes kiirtest. Kui see osutub positiivseks, tuleb teha ka täiendav PCR-test, mille samuti positiivseks osutumisel paigutatakse nakatunu karantiini kohalikku tervishoiuasutusse.