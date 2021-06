Jaak Madison peaministri intervjuust Financial Times'is: öelnuks ta EKRE kohta paar head sõna, oleks lootust reformikad tulevikus kampa võtta

Kallase intervjuu Financial Times'ile kannab kaasas ohuhoiatust Lääne-Euroopa suunas: kui piirangutest vabanemisega venitatakse puhtalt mugavuse nimel, seatakse demokraatia tulevik nendes riikides tõsiselt ohtu.

Jaak Madison märkis, et nõustub selles küsimuses reformierakondlasest peaministriga.

"Fookus on õige – sellele tulebki tähelepanu juhtida, et piirangute kehtestamine nõuab ka põhjendust, tuleb tõestada, et need on vastava efektiga," rääkis ekrelasest eurosaadik. "Majanduslikult pole piirangud tõesti võib-olla enam proportsionaalsed saadava kasuga, kui rääkida viiruse peatamisest. Praeguseks oleme aru saanud, et piirangute hoidmine pole kindlasti proportsionaalne."

Poliitikutel on kergem piiranguid peale panna, kui nad ise ei kannata. Nende töökoht ei kao, nemad ei pea minema tööturaha järele. Jaak Madison

Ta sõnas, et piirangute hoidmisel või nende taaskordsel rakendamisel lastakse sedasi tekkida pikaajalisema loomuga probleemidel.

"Poliitikutel on ju kergem piiranguid peale panna, kui nad ise ei kannata selle käes. Nende töökoht ei kao, nemad ei pea minema tööturaha järele. Sellele tähelepanu juhtimine on asjakohane," ütles Madison. “Hetkel on see kriis tekitanud kindlasti paljudes mõnusa võimaluse kehtestada piiranguid justkui tervishoiu kaitseks, aga piirangute lõdvendamisega jäädakse venima. Selles mõttes on Kallasel õigus – riigid, kes räägivad väga palju kodaniku- ja isikuvabadustest, on vägagi valmis neid piirama. Kõige hullem on see, et kodanikud ise on valmis neid piirama. See on hirmutav. Mõne riigi elanikud tahavadki rangeid piiranguid. Teised aga pole oma põhiõiguste kärpimisega nõus.”

Küll aga nentis ta, et on siiski seda meelt, et iga riik käitub oma vajadustele vastavalt.

"Iga riigi olukord on erinev," tõdes ta, et ühistesse piirangutesse või mehhanismidesse ta ei usu. "Pariis ega Tartu pole võrreldavad – pole mõeldav samasuguste piirangute rakendamine."

Tähtis on sisepoliitiline edu