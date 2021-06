Moskva nimetas Berliini Navalnõi teemal silmakirjalikuks: dialoogi jätkamine nendega on täiesti mõttetu

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles eilsel briifingul, et sakslased jätsid vastamata Vene Föderatsiooni peaprokuratuuri korduvatele koostööpalvetele ja andsid ka avalikult teada, et ei kavatse seda teha tulevikus. “Uurimised selle juhtumi kontekstis on seega täiesti vastuvõetamatud ja lihtsalt silmakirjalikud,” kuulutas ta.

Zahharova jutustas, et Saksa võimud teavad hästi, et Venemaa ei saa algatada potentsiaalset kriminaalasja ilma asjakohaseid materjale omamata. ”Arvestades neid asjaolusid ja pidades silmas Saksamaa ametivõimude raskesti seletatavat ja äärmiselt kahtlast koostöövõimetust, tundub dialoogi jätkamine nendega selle juhtumi mis tahes aspektide osas täiesti mõttetu,” teatas ta.

Välisministeeriumi kõneisik lisas, et Venemaa on siiski valmis dialoogi juurde naasma, sest sooviks saada Navalnõi juhtumi asjus selguse, ent soovitab Berliinil loobuda “ühepoolsetest avaldustest”.

Zahharova sarjas Berliini vahetult pärast seda, kui mainekas Briti ajaleht Financial Times kirjutas, et Saksamaa ning Prantsusmaa liidrid Emmanuel Macron ning Angela Merkel soovivad ELi-Venemaa suhetes uut strateegiat.

Euroopa Liidu diplomaadid rääkisid Financial Timesile, et Angela Merkel käis lauda idee kutsuda Putin mõnele kõrgetasemelisele Euroopa Liidu juhtide kohtumisele ning kantsleri ettepanekut toetas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Ideest kuulnud allikad sõnasid Financial Timesile, et teistes Euroopa Liidu pealinnades tekitas Merkeli ning Macroni ettepanek peamiselt pahameelt. Siiski on Merkel viimastel päevadel üritanud mõttele toetust koguda. Nii Macron kui ka Itaalia peaminister Mario Draghi on hiljuti Berliinis käinud. Lisaks väisas Berliini ka USA välisminister Antony Blinken.