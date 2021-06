Immigrandid tõstsid Leedus mässu: piirivalvurid kasutasid pisargaasi ja tulistasid õhku

Eesti Päevaleht kirjutas eile , et Leedu rajab Valgevenest saabuva rändevoolu tõrjumiseks piiritara. Leedu piirivalve hinnangul on läbi Minski tööle hakanud omamoodi Bagdad-Istanbuli ekspress.

Leedu siseminister Agnė Bilotaitė kommenteeris juba juuni alguses, et piiri migrantidele avamine on Valgevene režiimi teadlik poliitika. „On selge, et Leedu vastu käib hübriidsõda ja illegaalsed sisserändajad on üks vahenditest,” ütles minister.

Erilise hoo on saabumised sisse saanud just viimase paari nädala jooksul, mil kinni on peetud 14 inimrühma, kokku ligi 200 inimest. Valdav enamik saabujaid palub Leedus asüüli. Enamik on Iraagi kodanikud, samuti on piiriületajate seas Süüria, Valgevene, Venemaa, Türgi, Sri Lanka, Tadžikistani, Afganistani, Jeemeni, Egiptuse ja Somaalia kodanikke.