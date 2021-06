VIDEO | Vene kaitseministeerium avaldas video, mis näitavat Briti sõjalaeva välja ajamist Krimmi vetest

Video avaldati pärast seda, kui Suurbritannia eitas Moskva väiteid, et Venemaa laevad tulistasid eile Mustal merel "Vene territoriaalvetesse" sisenenud Briti sõjalaeva peatamiseks hoiatuslaske, vahendab uudistekanal Sky News.

Venemaa teatas jaanilaupäeval, et Vene piirivalvelaev tulistas Briti miinilaeva peatamiseks hoiatuslaske. Seejärel olevat sõjalennuk Su-24M heitnud neli fugasspommi Briti sõjalaeva kursile, mille järel Briti laev olevat "Vene territoriaalvetest" lahkunud.

Suurbritannia kaitseministeerium aga eitas, et laev oleks sisenenud Venemaa vetesse. “Merevägede laev liikus rahulikult läbi Ukraina territoriaalvete, kooskõlas rahvusvahelise õigusega,” märkis London.

"Usume, et venelased korraldasid Mustal merel laskeharjutusi ja hoiatasid merenduskogukonda oma tegevusest," teatas kaitseministeerium oma Twitteri kontol. “Hävitaja HMS Defender suunas ei tulistatud ühtegi hoiatuslasku ning me ei tunnista ka väidet, et selle kursile heideti pomme.”