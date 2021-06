Politsei jaanipühad möödusid mullusest tegusamalt: 800 tõsisemat väljakutset, 81 joobes juhti

„Jaanipäevapidustused said tegelikult alguse juba eelmisel nädalavahetusel, kuid peamiselt toimusid need siiski teisipäeval ja kolmapäeval. Suur osa väljakutseid olid seotud alkoholiga ja olukordadega, kus inimesed end ise ohtu panid,“ ütles Trei.

„Osad sündmused olid nii tõsised, et alustasime kriminaalmenetlust ja pidasime vägivallatseja kinni või toimetasime kainenema. Mitmel juhul oli tegemist kõrgeima prioriteedi väljakutsega, kus näiteks teati, et üks osapool ähvardab teist relvataolise esemega. Õnneks lahenesid need ilma traagiliste tagajärgedeta. Lõuna-Eestis saime väljakutse, kus osapooled olid joobes ning selgus, et nädalapäevad varem oli politsei mehe juba kainenema toimetanud. Hiljem pidu jätkus ja kulmineerus vägivallaga, mida nägi pealt väike laps,“ kirjeldas operatiivjuht.