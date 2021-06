FOTOD ja VIDEO | Põltsamaa lähistel rullus auto üle katuse, autos viibinud mehed olid tarvitanud alkoholi

Esialgsetel andmetel kaotas Volkswagenit juhtinud mees peale kurvi auto üle juhitavuse, sõitis teelt välja ning paiskus mitu korda üle katuse. Auto jäi pidama keset viljapõldu. Autos oli õnnetuse hetkel kaks meest, juht paiskus autost välja. Kaks inimest said viga, kõige raskemini autot juhtinud mees. Juhi joove on selgitamisel, kuid on alust arvata, et ta oli tarvitanud alkoholi. Kõrvalistmel olnud mees tunnistas kohe sündmuskohal, et tema on alkoholi tarvitanud.