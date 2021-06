Ilves riigi suutmatusest mehitada koht NATO keskuses: "Olen kurb, nõutu ja nördinud"

Teda nörritab, et valitsuse kärpekava ei võimaldavat saata esindajat uute ohtudega tegelevasse NATO kompetentsikeskusesse. "Enam kui kümme aastat tagasi võttis Eesti vastu laiapindse riigikaitse strateegia, mis näeb, et ohud meie iseseisvusele on oluliselt mitmekesisemad kui need, mille vastu võideldakse vaid tankide ja püssidega," märkis Ilves.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et Riias asuv oivakeskus loodi spetsiaalselt desinformatsiooni vastu võitlemiseks. Eestile on seejuures nähtud ette asejuhi koht. "Lugesin, et küsimus on 125 000 euros aastas," ütles endine riigipea. Ta pole selles põhjenduses veendunud: "Tegelikult on küsimus mõistmises, õigemini mittemõistmises, mis on oluline ja vajalik. Eestile ja liitlastele."