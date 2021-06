LUGEJA VIDEO | Kriminaalses joobes juht võeti rajalt maha

Politsei: kui näete jaaniööl roolijoodikut, helistage 112

Kriminaalses joobes auto juhtimine on täiesti lubamatu käitumne. Alkoholijoobes juht on ohuks kõikidele liiklejatele, muuhulgas ka talle endale. Jaaniõhtu on kohe käes ning pidusid on üle riigi. Sõidukijuht peab olema enne rooli istumist enda kainuses kindel. Samuti ei tohi lubada sõidukit juhtima joobetunnustega sõpra või tuttavat.



Kui enda manitsemisest abi ei ole ning inimene kõigele vaatamata soovib rooli taha minna, peab helistama numbril 112.



Raavo Järva

Põhja prefektuuri operatiivjuht



Soovime tänada inimest, kes meile kahtlase sõidustiiliga juhist teada andis ning oma hooliva käitumisega potentsiaalse liiklusõnnetuse ära hoidis. Ühtlasi kutsume kaasliiklejaid kahtlase või suisa ohtliku sõidustiiliga juhtidest hädaabinumbril 112 teada andma.