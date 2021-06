Briti ajaleht: Merkel ja Macron tahavad kõrgetasemelist Euroopa Liidu ja Putini kohtumist

Euroopa Liidu diplomaadid rääkisid Financial Timesile, et Angela Merkel käis lauda idee kutsuda Putin mõnele kõrgetasemelisele Euroopa Liidu juhtide kohtumisele ning kantsleri ettepanekut toetas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Ideest kuulnud allikad sõnasid Financial Timesile, et teistes Euroopa Liidu pealinnades tekitas Merkeli ning Macroni ettepanek peamiselt pahameelt. Siiski on Merkel viimastel päevadel üritanud mõttele toetust koguda. Nii Macron kui ka Itaalia peaminister Mario Draghi on hiljuti Berliinis käinud. Lisaks väisas Berliini ka USA välisminister Antony Blinken.