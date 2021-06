Läbiotsimised ja vahistamised: Hongkongi päevaleht teatas pärast päevi kestnud terrorit toimetuse sulgemisest

Eelmisest nädalast riikliku julgeolekuteenistuse sihtmärgiks sattunud Hongkongi demokraatiameelne päevaleht Apple Daily teatas täna peale 26-aastast tegutsemist, et ajakirjanike edasise ohutuse nimel on tehtud raske otsus lehe väljaandmine lõpetada, ning viimane number saadetakse trükki kolmapäeva südaööl.

Päevaleht ja selle asutaja Jimmy Lai on saanud juba ammu linna demokraatialiikumise sümboliks.

Neljapäeval, 17. juunil võtsid sündmused aga hoopis uue pöörde, kui varahommikul saabusid ärevad teated sellest, et oma kodudest on arreteeritut ajalehe viis töötajat, sealhulgas peatoimetaja Ryan Law ja tegevdirektor Cheung Kim-hung.

Samal päeval otsis politsei läbi ka päevalehe ruumid, püüdes sealt leida asitõendeid, mille põhjal oleks kinnivõetuid võimalik süüdistada rahvusliku julgeoleku õõnestamises ja riigivastastes süütegudes, vahendab The Guardian. Lisaks külmutas Hongkongi politsei ka Apple Daily aktsiad ning ettevõtte vara väärtusega 53 miljonit eurot.

Esitatud süüdistusteks olidki ebaseaduslik koostöö välisriikidega ja riigi julgeoleku ohustamine. Linna kaitsejõudude ülem väitis, et vahistatud kasutasid selleks peamiselt oma väljundit ajakirjanduses, ning läks lausa nii kaugele, et palus võimalusel kõikidel hongkonglastel ja teistel meediaväljaannetel Apple Daily toimetusest eemale hoida: "Nende puhul ei ole tegemist tavaliste ajakirjanikega," lausus ta hoiataval toonil.

Esmaspäeval tuli ajaleht välja teadaandega, et ilma varade vabastamiseta peavad nad tõenäoliselt lehe ajutiselt sulgema, sest ei saa välja maksta ei ajakirjanike palkasid ega ka trükiga seotud kulusid.

Seda, et vahistamised polnud veel lõppenud, ei osatud siis veel karta. Eilsest õhtust hakkasid aga levima kuuldused sellest, et arreteeritud on ka esimene ajakirjanik - vahi alla võeti Apple Daily juhtkirja- ja toimetajaveeru eest vastutav Li Ping.