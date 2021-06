KUUMA- ja TORMIBLOGI | Delfi lugejad saadavad dramaatilisi tormikaadreid, Kunda alistas üle sajandi vanuse kuumarekordi!

Sünoptik Ele Pedassaar rääkis esmaspäeval Delfi Erisaates, et nädala väldanud kuumus on löönud üle Eesti palju kuupäevalisi rekordeid, kuid seda, kas jaanilaupäevaks ka absoluutsed Eesti mõõtmisajaloo rekordid üle saavad löödud, ei saa veel ennustada.

Jaanilaupäeva hommikul hoiatas riiklik ilmateenistus, et üle Eesti on äikese oht suur. "Äikesepilvede all on väga suur oht tugevateks vihmavalinguteks ja tuuleiilideks, samuti hiidraheks," teatas ilmateenistus ühismeedias.