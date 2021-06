Taliban hõivas Afganistani-Tadžikistani peamise piiriületuspunkti

Teisipäeva pärastlõunal tuli kohalikelt ametivõimudelt teade selle kohta, et Taliban on enda kätte haaranud Shir Khan Bandari Afganistani põhjaosas. Riigivõimudele on see kahtlemata valus kaotus, sest seeläbi kaotati peamine piiriületus- ja kaubavahetuspunkt naaberriigiga.

Olukorda vahendas eile kohapeal Kunduzi provintsinõukogu liige Khaliddin Hakmi: "See on tõsi. Kahjuks pidime me hommikul pärast tunniajast lahingutegevust loovutama Talibanile Shir Khani sadama, linna ja kõik piiriületuspunktid." Mõned sõdurid olid kuuldavasti pagenud ka üle piiri Tadžikistani.

Teine kohalik ametnik Amruddin Wali ütles avalikus pöördumises, et piirkonnaga kaotati kontakt juba esmaspäeva õhtul.

Kinnitus sellest, et mässulised on Shir Khani üle võimu haaranud, tuli ka Talibani kõneisikult Zabihullah Mujahidilt: "Meie mudžahiidid kontrollivad nüüd kogu Shir Khan Bandarat ja kõiki Kunduzes asuvaid piirpunkte tadžikkidega," lausus mees eile uudisteagentuurile AFP.

USA vägede lahkumise järel eelmisel kuul kinnitas Afganistani president Ashraf Ghani, et valitsusväed suudavad Talibani mässulisi vaos hoida, ning võõrvägede lahkumine võtab rühmituselt põhjuse võidelda.

Ka viimaseid sündmusi kommenteeris riigi kõrgeim võim sama enesekindlalt: "Omame olukorra üle endiselt täielikku kontrolli, ning kogu meie kaitseteenistuse- ja sõjajõud on praeguseks vaenlase vastu saadetud. Varsti näete meie võite üle kogu riigi," kinnitas Afganistani kaitseväe esindaja kindral Ajmal Shinwari.

Tänaseks on rohkem kui selge, et presidendi ja kõrgeimate ametnike muretu toon ei ole end õigustanud. Võõrvägede asemel on islamirühmitus võtnud halastamatult sihikule valitsusväed maapiirkondades, kuid külvatakse hirmu ka suuremates linnades.

ÜRO erisaadik hoiatas eile, et alates maikuust on Taliban saanud enda kontrolli alla rohkem kui 50 Afganistani 370-st piirkonnast, ning järjest murettekitavam ja kuumenev konflikt võib lisaks kohalikele olla varsti ohuks ka naabermaadele ja maailmale laiemalt.