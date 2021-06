Moskvas purunevad järjest rohkem kui 100 aasta tagused soojarekordid

Venemaa keskkonnaagentuur Roshydrometi hinnangul on võimalik, et järgnevate päevade jooksul purustatakse linnas ka kõigi aegade rekord 2010. aasta juulikuust, mil kuumalaine ning tohutute tulekahjudega võitlevas Moskvas mõõdeti veidi rohkem kui +38 kraadi üle Celsiuse.

On täheldatud, et kuumalained on ka Venemaal muutumas globaalse soojenemise käigus järjest sagedasemateks ja intensiivsemateks. Viimastel aastatel on rekordite purunemine muutunud suisa tavapäraseks. Kõrged temperatuurid on eriliseks probleemiks Siberis, kus võideldakse igal suvel tohutute metsatulekahjudega.