KAART | Hoiatus! Ilmateenistus: Eestit ähvardab äike, torm ja hiidrahe oht!

Ilmateenistus kirjutab ühismeedias, et äikese kulminatsioon jääb pärastlõunasele ning õhtusele ajale. Äikese tõenäosus on suur kogu Eestis - esmalt suureneb oht Lääne- ja Põhja-Eestis, seejärel Kesk-, Lõuna- ja Ida-Eestis.

"Õhumass on energiaga rikastatud ja väga ebapüsiv. Juba hommikutundidel liikus üks äikesekolle Põhja-Lätist Saaremaa ja Hiiumaa suunas," teatas Ilmateenistus.

"Äikesepilvede all on väga suur oht tugevateks vihmavalinguteks ja tuuleiilideks, samuti hiidraheks," hoiatas Ilmateenistus.

Ilm on täna kuum ja niiske. Õhutemperatuur on päeval 26-32 kraadi, Ida-Eestis kuni 35 kraadi, sajupilvede all ja kohati rannikul 20 kraadi.