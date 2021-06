FOTOD | Tallinna siluetti mattev Kesk-Aasia tolm muutis õhukvaliteedi väga halvaks nii Tallinnas kui ka Tartus

Ilmateadlane Jüri Kamenik märkis sotsiaalmeedias, et tegemist pole kohe kindlasti pilvedega. "Kohale on saabunud väga eriline õhumass," sõnas ta.

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas sotsiaalmeedias, et tolm pärineb Kesk-Aasia sügavustest, olles jõudnud siiakanti peale pikka teekonda. Rännakul liikus see üle Valgevene ja Läti meie maile.

Riigi ilmateenistus märkis, et põhja suunas liikuv tolm kajastub ka hingatava õhu koostises - nagu kell 15:07 tehtud kuvatõmmiselt nähtub, on hea kvaliteediga õhku jäänud alles vaid mõningatesse paikadesse Eesti põhjarannikul. Ülemiste kandis oli tol hetkel õhukvaliteet hinnatud lausa "halvaks".

Õhtul kell 18.15 tehtud kuvatõmmis näitab, et õhukvaliteet on muutunud väga halvaks nii Tallinnas, Tartus kui ka Kohtla-Järvel:

"Olenemata osakeste looduslikust päritolust, on oluline vältida kokkupuudet sellega. Eriti on ohustatud hingamisteede ja südamehaiguste põdejad," sõnas Pruul. "Samuti on oluline, et sellise osakeste sisaldusega ei puutuks kokku lapsed ega ka terved inimesed ei teeks füüsilist koormust andvaid tegevusi. Kui on vaja välja minna, võib kasutada meile juba harjumuseks saanud maske aga on soovitav olla siseruumides ja suletud akendega kuni olukord paraneb."