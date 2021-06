Müncheni linnapea tahtis jalgpallistaadioni Ungari mängu ajaks vikerkaarevärvidesse valgustada, aga UEFA ei lubanud

„UEFA on oma statuutide kaudu poliitiliselt ja religioosselt neutraalne organisatsioon. Võttes arvesse selle konkreetse taotluse poliitilist konteksti – sõnumit, mis on suunatud Ungari parlamendis langetatud otsusele – peab UEFA selle taotluse tagasi lükkama,” teatas organisatsioon täna. „UEFA on siiski pakkunud Müncheni linnale staadioni valgustamist vikerkaarevärvidesse kas 28. juunil Christopher Streeti vabastamise päeval või 3.-9. juulil, mis on Christopher Streeti päeva nädal Münchenis.”

Ungari välisminister Péter Szijjártó ütles eile, et poliitika ja spordi omavahel segamine on kahjulik ja ohtlik, ning tervitas UEFA otsust.

„Jumal tänatud, et Euroopa jalgpalli juhtide ringkonnas on endiselt peale jäänud terve mõistus ja nad ei läinud poliitilise provokatsiooniga kaasa,” ütles Szijjártó. „Ma arvan, et ei, ma võin öelda, et UEFA juhtkond tegi õige otsuse, kui nad otsustasid, et ei lähe kaasa Ungari-vastase poliitilise provokatsiooniga.”