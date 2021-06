Eesti peakonsul Peterburis: uudistest laekuv info on üks asi, teine aga see, kuidas inimesed päriselt käituvad

Venemaa juunikuine koroonastatistika leiab igapäevaselt kajastust maailma suurimates väljaannetes: uudislugudest nähtub, et nii Moskvas kui ka erinevates oblastites on riskitase tõusnud meeletult ning meetmed karminevad ühes nakatunute kärme kasvuga.

Selliseid juhtumeid saab ette lugeda nii Moskvas, Sahhalinis, Kemerovos kui ka näiteks Krasnodaris. Küll aga mitte Sankt-Peterburgis, kus kandis leviv deltatüvi on jõudnud otsapidi ka Eestimaale.

"Linnapildis pole mingisugust suuremat muutust näha: restoranid on lahti, inimesed jooksevad ringi hingamisteid katmata," sõnas kolm aastat Peterburis resideerunud Laantee Reintamm. "Nevski prospektil viibitakse masside keskel ilma maskideta. Poodides aga maske ikka kantakse, kuna see on lihtsalt nõutud. Paanikameeleolu pole näha, mis muidugi ei pruugi positiivne olla."

Deltatüvega nakatunute põhilise kuumpunktiga - Moskvaga - käib Peterburi linnal endiselt tihe ühendus. Rekordarvulised nakatumised ja surmajuhtumid Narvast kahe ja poole tunni kaugusel olevat metropoli ei näi heidutavat ning Laantee Reintamm väljendas arvamust, justkui oleks see korrelatsioonis hetkel käimasolevate Euroopa meistrivõistlustega jalgpallis. "Paljud arvavad, et peale jalgpalli meistrivõistlusi on tulemas karmimad tingimused," sõnas peakonsul, kes tõdes, et terve pandeemia jooksul on Moskva käitunud viirusega võitlemisel oluliselt karmima käega kui Sankt-Peterburg.

Miks Venemaal deltatüvi sedavõrd kiiresti koroonastatistikas hüpet teeb, ei tea Laantee Reintamm kommenteerida. "See pole minu pädevuses," tõdes ta. Ka ei tea peakonsul põhjuseid, miks on venelaste seas vaktsineerimisprotsent madalavõitu. "Selleni, et tagasiside tänavalt jõuaks meieni, läheb aega," nentis Laantee Reintamm.

Peakonsul märkis, et on ise muidu juba pikemat aega vaktsineeritud ning rõhutab selle olulisust ka teistegi puhul.