Koroonaviiruse leviku risk langes kollaselt rohelisele tasemele

Peaminister Kaja Kallase sõnul oleme jõudnud juba jaanipäeva eel rohelisele riskitasemele, mis võimaldab teha veel viimaseidki leevendusi. "See tähendab hingetõmbepausi meid pikkade kuude jooksul kurnanud piirangutest," ütles ta. "Samas tuleb jätkuvalt olla ettevaatlik, sest koroonaviirus ja eriti nakkusohtlik delta tüvi on siiski levimas. Praegu on ka viimane aeg end sügisperioodiks ette valmistada ning seetõttu kutsun kõiki, kes pole seda veel teinud, end vaktsineerima. Mida rohkem eestimaalasi on koroonaviiruse eest kaitstud, seda pikemalt õnnestub meil vältida ohutaseme tõusu."