Valitsus leevendab piiranguid veelgi: alates homsest kaob ruumitäitumuse nõue

See tähendab, et edaspidi võib sisetingimustes sportida, teha noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täiendkoolitust ja -õpet, korraldada spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisüritusi, viibida spaades, veekeskustes, basseinides ja ujulates, muuseumides ja näituseasutustes, korraldada avalikke koosolekuid ning üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, pakkuda meelelahutusteenust ning viibida avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel arvestamata seni rakendatud ruumitäitumuse piirangut.

Terviseameti hinnangul on oodata, et deltatüve negatiivne mõju jõuab Eestisse lähiajal. Praeguste arvamuste kohaselt levib deltatüvi umbes 1,4–1,6 korda kiiremini teistest koroonaviiruse tüvedest. Hetkel võib prognoosida, et nakatumisnäitajate langus jätkub veel vähemalt paar nädalat, kuid deltatüve osakaalu suurenemine võib juba juulikuus tuua kaasa koroonaviiruse leviku kasvu. Seetõttu on endiselt väga oluline end COVID-19 vastu kaitsesüstida ja järgida nakkuse levikut vähendavaid reegleid, näiteks köhimise ja aevastamise hügieeni, kätepesu jm.