Pirita linnaosavanem: erakordse kuivuse tõttu võiks lõkked jaanide ajal tegemata jätta

“Igasuguse lõkke tegemine on praegu suur risk. Mõistlik on lõkked tegemata jätta või kui siiski otsustatakse jaanilõket või grilli teha, tuleb järgida eriti rangelt ohutusnõudeid,” manitses Liinat.

Ta lisas, et viimastel päevadel on ebaseaduslike lõkete tegemisele reageerinud päästjad ning grillipidulisi on korrale kutsunud rannaalal patrulliv turvafirma. “Tänan kõiki tähelepanelikke inimesi, kes on ebaseaduslikust tuletegemisest teada andnud,” ütles Liinat.