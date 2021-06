WHO: vaesemates riikides on koroonavaktsiinid otsa lõppemas

WHO vanemnõunik dr Bruce Aylward ütles, et Covaxi programmi kaudu on saadetud 90 miljonit doosi 131 riiki, aga see ei ole kaugeltki piisav nende riikide elanikkondade kaitsmiseks endiselt leviva viiruse eest, vahendab BBC News.

Samal ajal on mõnedes riikides Aafrikas praegu tegemist nakatumise kolmanda lainega.

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa kutsus eile rikkamaid riike lõpetama vaktsiinide kokkuostmist. Lõuna-Aafrika Vabariigis püütakse samal ajal maha suruda nakatumiste järsku kasvu.

Kogu Aafrika mandril on seni süstitud vaid 40 miljonit vaktsiinidoosi. Ramaphosa sõnul on seega vaktsineeritud alla kahe protsendi Aafrika elanikkonnast.

Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus teeb Ramaphosa sõnul Covaxiga koostööd regionaalse vaktsiinitootmiskeskuse loomiseks Lõuna-Aafrika Vabariiki.

Covax asutati eelmisel aastal, et tagada koroonavaktsiinide dooside kättesaadavus kogu maailmas. Rikkamad riigid peaksid selle raames vaesematele vaktsiini osaliselt kinni maksma.

WHO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juhitud Covax seadis algselt eesmärgi jagada 2021. aasta lõpuks üle maailma laiali kaks miljardit doosi.

Enamik neist annetatakse vaesematele riikidele, kus Covax loodab laiali jagada piisavalt vaktsiine vähemalt 20% inimeste kaitsmiseks.

Takistuseks on aga olnud tootmis- ja tarneraskused, mistõttu on täielikult Covaxist sõltuvates riikides tekkinud vaktsiinipuudus.

Viimastel päevadel on vaktsiini otsalõppemisest teatanud näiteks Uganda, Zimbabwe, Bangladesh ning Trinidad ja Tobago.

Aylward ütles eile WHO briifingul Genfis, et 80 madala sissetulekuga riigist, mis Covaxis osalevad, vähemalt pooltel ei ole praegu piisavalt vaktsiini, et programmiga jätkata.

Rikkamad riigid, kellel on doose üle, püüavad Covaxi kaudu ja muul viisil rohkem annetada.

Juhtivate tööstusriikide G7 liikmed võtsid kohustuse annetada sel aastal vaesematele riikidele miljard doosi vaktsiini.

Seda lubadust on aga kritiseeritud ambitsiooni puudumise ja aegluse pärast ning see näitab väidetavalt, et lääneriikide juhid ei võta sajandi tõsiseima tervishoiukriisiga võitlemist tõsiselt.