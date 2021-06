Hispaania valitsus annab üheksale Kataloonia iseseisvuslasele armu

Hispaania peaminister Pedro Sánchez on tunnistanud, et otsus pahandab paljusid hispaanlasi, aga ta kinnitab, et armuandmisakt on parim viis riik taas ühendada ja kriisile poliitiline lahendus leida, vahendab Guardian.

„Ma tean, et on inimesi, kes on selle sammu vastu ja ma mõistan ja austan nende põhjusi,” ütles Sánchez, keda katkestati kõne ajal vahelehüüetega. „Nendel meist, kes toetavad armuandmist, on omad põhjused ja nende põhjuste juures kaaluvad lootused tulevikule üles mineviku vimmad. Ja mis puutub poliitiliste otsuste üles kaalumisse, siis peab tulevik lugema rohkem kui minevik. Kuigi me mõistame, miks mõned inimesed selle vastu on, on valitsus valinud leppimise tee avamise, tagasi kokkutulemise. Me arvame, et see armuandmine avab selle tee ja annab meile kõigile võimaluse alustada uuesti ja teha seda seekord paremini.”